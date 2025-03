Det kinesiske fenomenet Ne Zha 2 har passert 2 milliarder dollar på kino

HQ

Hvis du har fulgt med på filmbransjen en stund nå, har du sannsynligvis hørt om Ne Zha 2, filmen som feier over Kina og raskt har blitt en av de mest suksessrike filmene gjennom tidene.

Den har allerede tatt kronen fra Inside Out 2 som den mest innbringende animasjonsfilmen, og ser nå ut til å kunne slå Avengers: Infinity War og Star Wars: The Force Awakens når den fortsetter sin ferd gjennom de mest innbringende filmene. Det kanskje mest interessante er at denne filmen har oppnådd en slik suksess nesten utelukkende gjennom det kinesiske publikummet. Til tross for Hollywoods insistering på at det er det eneste stedet der filmmagi skjer, virker det ikke så sant akkurat nå.

Bare 2 % av Ne Zha 2s billettinntekter kommer fra utenfor Kina, og den har bare vært på kino i 33 dager, noe som viser den enorme suksessen. Ifølge en bransjeanalytiker via Resonate, "Ne Zha 2 is leading the charge" for Kinas filmindustri, som de forventer vil øke i løpet av de kommende årene.