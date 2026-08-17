Det kinesiske konsernet Alibaba, som eier AliExpress, har solgt sin videospillavdeling, Lingxi Games, for 2 milliarder dollar

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Teknologiverdenen gjennomgår raske endringer og kanaliserer sine enorme ressurser inn i utviklingen av skytjenester og datasentre for kunstig intelligens. Et tydelig eksempel på dette kommer nå fra den kinesiske giganten Alibaba, som i Vesten er mest kjent som eier av AliExpress.

Alibaba er en gigant som spesialiserer seg på e-handelstjenester, men selskapets investeringer spenner over mange flere digitale virksomheter, inkludert – inntil nå – videospill. Alibaba har imidlertid besluttet å avhende denne investeringen.

Ifølge en rapport fra Reuters har Alibaba inngått en avtale med den private investeringsgruppen Trustar om å selge hele sin videospillutviklingsavdeling, Linxi Games, for et anslått beløp på 2,00 milliarder dollar.

Dette er også blitt kommunisert til selskapets ansatte, selv om både administrerende direktør og styret vil forbli i sine stillinger, noe som sikrer kontinuiteten i studioets nåværende drift.

Linxi Games er mest kjent for «Three Kingdoms: Strategy Edition», et spill i seriene «Romance of the Three Kingdoms» og «Nobunaga’s Ambition», som er utviklet i samarbeid med det japanske studioet Koei Tecmo, skaperen av begge franchisene.

Ifølge rapporten hadde Alibaba i en periode forsøkt å selge Linxi Games og andre ikke-kjerneaktiva for å fokusere virksomheten på nøkkelområder som skybaserte tjenester og utvikling av kunstig intelligens – et eksempel på den nåværende «gullrushen» rundt denne nye teknologien som er i sterk vekst i Kina.