Det kinesiske nyttåret 2026 begynner i dag, og innleder Hestens år

Det kinesiske eller månenyttåret har startet i dag, 17. februar 2026, og markerer begynnelsen på Ildhestens år. Festlighetene fortsetter frem til 3. mars, og feirer en ny dyrekretsen-syklus i den 12-årige kinesiske kalenderen.

De som er født i hestens år, blir tradisjonelt sett på som hardtarbeidende, uavhengige, varmhjertede og selvsikre. Hesten symboliserer styrke, energi, lidenskap og frihet, og mange inkorporerer hestemotiver i klær eller hjem for å tiltrekke seg lykke.

Hestens år // Shutterstock

2026 følger etter Slangens år og går inn i den 32. syklusen i den 60-årige månekalenderen. Syklusen kombinerer 12 dyretegn med fem naturelementer (jord, metall, vann, tre og ild), noe som betyr at ildhesten bare opptrer én gang hvert 60. år.

Månenyttår feires over hele verden, spesielt i Asia, og er gjennomsyret av tradisjoner og folklore, som det legendariske kappløpet som ble organisert av Jade-keiseren, og som bestemte rekkefølgen på dyrekretsenes dyr...