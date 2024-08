Det kommende G.I. Joe: Snake Eyes spillet ser ut til ha åpen verden

På senvåren rapporterte vi at en av nøkkelpersonene bak Batman: Arkham-spillene, Ames Kirshen, hadde begynt å jobbe på et nytt spill med G.I. Joe-ninjaen Snake Eyes i hovedrollen. Og takket være en ny stillingsannonse vet vi nå litt mer om hva som er i vente, med studioet som presenterer prosjektet slik :

"Vi er i ferd med å bemanne utviklingsteamet vårt med fremragende talenter for å bygge vårt første AAA-spill for flere plattformer - en dristig og moderne ny versjon av GI JOE-universet med den legendariske karakteren Snake Eyes i hovedrollen!"

Akkurat som i Batman: Arkham-trilogien ser også denne AAA-tittelen ut til å være et spill med åpen verden, for en av egenskapene som etterspørres er "Erfaring med å jobbe med Open-World- og/eller Sandbox-prosjekter".

Det vil sannsynligvis ta lang tid før vi får se noe fra spillet, som kanskje (eller kanskje ikke) blir utgitt for neste generasjon konsoller. Uansett høres et åpent Snake Eyes-spill skapt av mannen som var utøvende produsent på Batman: Arkham City, veldig deilig ut. I et nylig intervju har Hasbro-sjef Dan Ayoub til og med sagt at det vil være et mørkere spill ("ikke din pappas GI Joe"), som for å gjøre alt enda bedre.

Så ... hvordan høres alt dette ut for deg?

