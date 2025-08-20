Det kommende narrative eventyret In Our Nature lar oss utforske både tid og formål

HQ

På årets Devcom snakket utvikler Sebastiaan Bulwalda med oss om In Our Nature, et fortellingsdrevet fotografispill som lar spillerne utforske tid, minner og personlige valg gjennom en unik kameramekanikk.

"In Our Nature er et narrativt fotograferingsspill, der du har et kamera som i søkeren viser deg fremtiden", forklarte Bulwalda. "Hvis du tar et bilde, reiser du faktisk til det øyeblikket, og bildene som kameraet tar - hvis du brenner dem - vender du tilbake til det øyeblikket bildet opprinnelig ble tatt."

Spillet følger Emma, en ung kvinne i Bayern på slutten av 1960-tallet, som strever med fremtiden sin. "Hun føler seg fanget ... skal hun satse på en fotokarriere eller en romanse?" sier han. "Når faren på dødsleiet avslører at familien har et kamera som gjør det mulig å reise i tid, tenker hun: 'Å, nå kan jeg oppleve alle livene og se hva jeg har lyst til å gjøre med resten av livet mitt'. Det handler om å finne meningen med livet."

Fotografi spiller en sentral rolle, med både standard og "fremtidige" filmtyper som påvirker spillet. "Alt du kan ta bilder av, er samleobjekter ... du vil se alle fuglene, fossefallene, klippestrukturene, men det skjer også noe mystisk i skogen - bomber går av, og spillerne skal undersøke hvorfor", sier han.

Teamet håper å lansere In Our Nature i begynnelsen av 2027, i første omgang for PC og Steam Deck, med planer om å utvide til andre store konsoller.

Du kan se hele intervjuet nedenfor.