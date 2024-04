Det kommer en ny sesong av Monarch: Legacy of Monsters

HQ

Monstrenes tid er nå, og i kjølvannet av Godzilla: Minus One, Godzilla x Kong: The New Empire og Apple TV-serien er det nå bekreftet at en andre sesong av Monarch: Legacy of Monsters er på trappene.

Den første sesongen, med Kurt Russell i hovedrollen, var en stor suksess for selskapet, nok til at de bestemte seg for å bestille spinoffs basert på Monsterverse.

Morgan Wandell, en av lederne for Apple TV, kommenterte det hele og beskrev hvor glade de er for å kunne tilby flere episke historier basert på Monsterverse og dets overdimensjonerte skapninger.

"'Monarch: Legacy of Monsters' har satt et uutslettelig preg på hjertene, sinnene og fantasien til publikum over hele verden, ledet an av Chris, Matt, Kurt, Wyatt og det utrolig begavede skuespillerteamet og det kreative teamet."

"Vi gleder oss veldig til at seerne ikke bare får sjansen til å oppleve enda mer spenning i sesong to, men også til å legge ut på nye, episke reiser i serien mens vi utvider Legendary's Monsterverse."

Hva syntes du om den første sesongen, og gleder du deg til monstermoro?