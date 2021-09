Det kommer offisielt ingen OnePlus 9T-modell

HQ

Vi befinner oss fortsatt i en tid hvor større tech-giganter simpelthen ikke får tak i nok komponenter til å vedlikeholde samma produksjonsnivå som tidligere. Det har blant annet ført til at Samsung direkte avlyste årets Note-modell, og OnePlus følger nå i deres spor.

Tradisjonelt sett utgier de nemlig deres flaggskip i vårmånedene, og så en T-modell i løpet av høsten. Men sånn blir det ikke i år. I en briefing (via TechRadar) har CEO Pete Lau bekreftet at det ikke kommer noen OnePlus 9T-modell.

"We will have a new product to be launched, but this year we will not be launching a T-series product."

Dessuten har Lau også bekreftet at den kommende OnePlus 10 vil få helt ny software, ettersom de har slått sammen kildekoden fra OnePlus' OxygenOS og Oppos ColorOS.

"By combining our software resources to focus on one unified and upgraded operating system for both OnePlus and Oppo devices globally, we will combine the strengths from both into one even more powerful OS: the fast and smooth, burdenless experience of OxygenOS, and the stability and rich features of ColorOS."