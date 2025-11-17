"Det kommer til å være en skyteskive på ryggen min." Luke Littler blir den yngste verdenseneren i dart

HQ

Luke Littler måtte vente litt med å bli verdens beste dartspiller, men søndag var det endelig klart: Tenåringsstjernen ble verdens beste dartspiller, ifølge Professional Darts Corporation (PDC), da han vant Grand Slam of Darts og slo den tidligere verdensetteren Luke Humphries 16-11.

Selv om Humphries hadde vunnet finalen, ville Littler likevel ha passert ham i verdensrankingen, som bestemmes av premiepengene vunnet i offisielle konkurranser de siste to årene. Med sine 18 år blir han den desidert yngste verdenseneren i PDC, og overgår dermed Michael van Gerwen, som var 24 år da han ble verdensener for første gang i 2014. Nå har Littler vunnet til sammen 1 850 000 pund i premiepenger de siste to årene.

"Det kommer til å være en målskive på ryggen min fra Luke og alle de andre spillerne. Det har gjort meg mer sulten ", sa han til BBC Sports, mens han skrøt av å være "den beste i verden": "Verdens nummer én, du er den beste i verden. Å toppe det med å gå back-to-back her gjør det enda mer spesielt."

Luke Humphries vil ha sin hevn, og økningen i premiepengene i VM vil hjelpe ham

Luke Humphries kan imidlertid ta tilbake tittelen med et perfekt løp i VM som starter i desember, der Littler skal forsvare toppremien, som øker til £1 000 000 for vinneren (fra et totalt premiefond på £5 millioner), det dobbelte av beløpet Littler tjente i januar 2025.