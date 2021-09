Det later til at Samsung Galaxy S21 FE ikke kommer i år likevel

HQ

En av fjorårets mest populære mellomklasse-mobil var Samsung Galaxy S20 FE, da den tok mange funksjoner som ble ansett som flaggskipsmateriale og presset dem ned i en mer budsjettvennlig pakke.

Vi har i månedsvis hørt om den kommende S21 FE, men nå later det til at Samsung har begynt å revurdere om de overhode kan, eller vil lansere telefonen. Koreanske Digital Daily har tilsynelatende vært i kontakt med Samsung, som visstnok sier: "we canceled the Galaxy S21FE online unpack, which was planned for mid-October," og "we are reviewing the smartphone launch itself".

Dette kommer etter at TechRadar blant annet hørte at lanseringen var planlagt i oktober, så noe tyder på at beslutningen er relativt ny i så fall.

Det kan være relatert til mangelen på halvledere, og komponenter generelt, for nettopp den mangelen gjorde også at Samsung har valgt å droppe den tradisjonelle Note-lanseringen i år.