Det marokkanske fotballforbundets reaksjon på AFCON-tittelen: Hadde ikke til hensikt å "sette spørsmålstegn ved lagenes prestasjoner"

Den sjokkerende avgjørelsen fra CAFs ankedomstol om å omgjøre AFCON 2025-finalen for to måneder siden og erklære Marokko som vinner etter å ha diskvalifisert Senegal for å ha forlatt banen i protest mot en dommeravgjørelse (selv om de senere vant kampen), ble møtt med tilfredshet av det marokkanske fotballforbundet, som sa at målet deres var å følge reglene.

"Anken går utover den spesifikke kampen. Den gjelder tolkningen av bestemmelser som er avgjørende for stabiliteten, konsistensen og troverdigheten til konkurranser som helhet, og har ikke til hensikt å 'spille kampen om igjen' eller stille spørsmål ved prestasjonene til de involverte lagene", sa det marokkanske fotballforbundet til medier som RMC Sport.

"Vårt fokus har aldri vært å utfordre sportslige prestasjoner, men å kreve at konkurransereglene blir fulgt", og gjentok sitt engasjement for "klarheten i konkurranserammene og stabiliteten i afrikansk fotball".

CAF baserte sin avgjørelse på artikkel 82 og 84 i AFCON-reglene: "Hvis et lag av en eller annen grunn trekker seg fra konkurransen eller ikke møter til kamp, eller nekter å spille eller forlater banen før kampslutt uten dommerens tillatelse, skal laget anses som tapende og utelukkes for godt fra den aktuelle konkurransen."

Avgjørelsen har imidlertid blitt møtt med svært ekstreme reaksjoner fra både tilhengere og motstandere, og Senegal har snakket om en "skandale" og varslet at de vil anke avgjørelsen til Idrettens voldgiftsrett. De vil også nekte å levere tilbake pokalen eller betale tilbake bonusen før CAS har tatt sin avgjørelse, noe som kan ta flere måneder.