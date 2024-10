Det merkeligste musikalske dokudramaet hittil går til... Better Man

Det finnes mange dokudramaer basert på kjente musikere og popstjerner. Vi har sett en Elton John-film, en Freddy Mercury/Queen -film, Amy Winehouse har vært i fokus i en annen, Bob Marley også, og listen er lang. Og den vil snart bli utvidet med en film basert på Robbie Williams' liv.

Denne filmen vil imidlertid være svært annerledes enn det vi har sett tidligere, ettersom Williams vil bli portrettert som en CGI-ape. Filmen vil likevel skildre hele livet hans og vise hvordan han vokste fra en liten begynnelse til å selge ut store arenaer og trekke titusener av mennesker for å overvære liveopptredenene hans. Apen har tilsynelatende også fått stemme av Williams selv.

Filmen er kjent som Better Man, og den er planlagt å begynne sin kinolansering i desember, første juledag, på mange amerikanske kinoer, før den får en bredere lansering i midten av januar. De globale lanseringsplanene for filmen er ennå ikke helt klare, men vi har en trailer som gir en forsmak på hva den vil by på, og et løfte fra Williams om at han ønsker å fortsette å underholde dere. Sjekk den ut nedenfor.