Det mest finurlige episke eventyret er tilbake: Kitaria Fables 2 er kunngjort for PC og konsoller.

Hvis du er en fan av koselige, fargerike rollespill, er du uten tvil kjent med Kitaria Fables. Secret Level Studios' tittel fra 2021 solgte totalt 400 000 eksemplarer, selv om det led av noen kamera- og kontrollproblemer som kunne vært løst. Heldigvis har både utviklingsstudioene og deres utgiver, PQube, gjort hjemmeleksene sine og visste nøyaktig hva de skulle fokusere på i kunngjøringen.

Kitaria Fables 2 Galaxies Spring Showcase ble avduket med en trailer på Galaxies Spring Showcase, og vil komme til PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 2 i fremtiden. Selv om historien utspiller seg etter hendelsene i det første spillet, vil denne tittelen inneholde to nye helter, Alice og Dusty, som du kan spille som i både enspiller- og lokal samarbeidsmodus.

Ta en titt på traileren for Kitaria Fables 2.