Det mest kontroversielle målet i tyrkisk fotball: Ville du ha tillatt det?

En tyrkisk fotballkamp mellom Gaziantep og Eyüpspor i Super Lig, førstedivisjon i Tyrkia, har skapt debatt på grunn av et kontroversielt mål som ble scoret i det 96. minutt... et skudd da keeperen ble distrahert mens han forsøkte å stoppe et slagsmål mellom andre spillere.

Målet (som ble godkjent, selv om det ikke endret kampens resultat: fra 2-0 til 2-1 i kampens siste spill) skjedde fordi Eyüpspors keeper, brasilianeren Marcos Felipe, tidligere i Fluminense, forlot sin plass da han prøvde å megle i en diskusjon mellom to spillere. Da grep Boateng, fra Gaziantep, muligheten og skjøt i åpent mål, uten at Felipe oppdaget det.

Eyüpspor-spillerne prøvde å overbevise dommeren om at målet ikke skulle telle, men realiteten er at dommeren ikke stoppet kampen, til tross for den voldsomme kampen mellom spillerne. Felipe forsøkte av god vilje å stoppe kampen og skape ro ... og endte opp med å slippe inn et mål i stedet.

Det kan være en ren tilfeldighet at de to spillerne sloss... eller kanskje var det en av de mest utspekulerte, men uærlige taktikkene som noensinne er sett i fotball. Mener du at dommeren burde ha stoppet kampen tidligere?