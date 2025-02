Det mest opphetede Madrid-derbyet på lenge finner sted i kveld

HQ

I kveld spilles Madrid-derbyet mellom Real Madrid og Atlético de Madrid, som en del av kampdag 23 i LaLiga. Uten tvil den viktigste fotballkampen i spansk fotball etter Clásico, denne kampen setter de to største lagene i den spanske hovedstaden opp mot hverandre, en rivalisering som deler byen i to og som noen ganger går utover det sportslige.

Denne gangen er kampen, som spilles på Bernabéu, mer interessant enn noen gang, fordi vinneren vil ta LaLiga-ledelsen: Real Madrid har 49 poeng, Atlético har 48. I forrige oppgjør spilte Atlético uavgjort 1-1 i siste minutt.

Utenom den rent sportslige betydningen finner kampen imidlertid sted i en mer opphetet atmosfære enn vanlig, etter brevet Real Madrid publiserte tidligere denne uken, nærmest en krigserklæring til det "korrupte" dommersystemet i Spania, der de mener at dommerne med vilje skader klubben. En klage som skapte stor oppstandelse i LaLiga (presidenten deres hevdet at Real Madrid"har mistet forstanden" og de fleste klubber.

Men ingen klubber var så krigerske som Atlético de Madrid, som har bestemt seg for å protestere mot Real Madrids "maktmisbruk" med ironi, og la ut en "uttalelse" der de sier at de ønsker "å uttrykke vår fulle støtte og solidaritet til hele dommerteamet, deres familier og venner". "Dette er veldig vanskelige dager for fotballsamfunnet, hold dere sterke".

Tidligere la de ut en tegneserie som parodierte Ikea for "Derby-instruksjoner", inkludert "Trinn 4: Bruk din armé av mediekompiser til å spre ditt vrøvl". Og på den spanske kontoen la de ut synonymer for "skremme", "tvinge", "mobbe", "påvirke"...

Real Madrids sosiale konto reagerte ikke på hånen, men noen Madrid-fans hengte opp et banner i Madrids betlway-vei, der det sto "eternos segundones", "for alltid nest best".

Sikkert et mer harmløst banner enn det Atleti-fansen hengte opp i 2023, der det sto at "Madrid hater Real" med en hengt Vinícius-dukke...