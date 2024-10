Det meste av Ana de Armas' Ballerina måtte spilles inn på nytt av Chad Stahelski

HQ

Ana de Armas er satt til å sparke skikkelig rumpe i sin John Wick spinoff-film, Ballerina. I den første traileren for filmen ser vi allerede at handlingen er det vi forventer fra snikmorderverdenen som John Wick skapte.

For å få handlingen til det punktet krevde det imidlertid mange omopptak. Ifølge informasjon fra The Wrap gikk John Wick-regissør Chad Stahelski inn for å filme det meste av filmen på nytt, mens regissør Len Wiseman angivelig ikke engang var på plass under en god del av innspillingen.

Nyinnspillingene av filmen førte også til at Highlander reboot ble forsinket, der Henry Cavill leder fantasyfilmen. På grunn av denne forsinkelsen tok Cavill på seg Amazons Voltron-film, som ble bekreftet i forrige uke.

"Selvfølgelig måtte Chad rydde opp i noen andres rot. Husk at denne filmen i utgangspunktet er 'John Wick 3.5'," sa en innsider til The Wrap. "Denne historien skjer før John Wick 4, og etter den filmen kan de ikke ha en fiasko i noe Wick-relatert."