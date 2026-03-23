Det mørke fantasy-strategi-rollespillet Annulus slippes neste måned

Det mørke fantasy-strategi-rollespillet Annulus har avslørt utgivelsesdatoen. Siden den første avsløringen har spillet stadig økt interessen på nettet, og det har nå nådd 500 000 forhåndsregistreringer på mobil og PC. For de fansen som venter på å tre inn i denne verdenen og ta kommandoen over partiet sitt, har de ikke lenge igjen, ettersom spillet slippes 8. april.

I et forsøk på å gå bort fra den velkjente fantasy-estetikken vi ser i mange RPG-er i dag, velger Annulus å skape en unik verden. Spillerne tar på seg rollen som Company Commanders, mens de prøver å lede sin gruppe av helter gjennom en verden som er fanget i sykluser av konflikt.

I filmtraileren nedenfor får vi et glimt av denne særegne fantasiverdenen. Om den kan skille seg ut fra andre mørkere omgivelser er foreløpig ukjent, men det finner vi ut når spillet kommer om bare noen få uker.