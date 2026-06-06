Det narrative eventyrspillet Bub handler om å gjøre minner om til kunst

Vi har kommet til å betrakte Day of the Devs-utstillingsvinduene som et av de beste stedene hvert år for å finne informasjon om noen av de mer unike indietitlene som kommer til PC og konsoller. For 2026 og arrangementet som fulgte Summer Game Fest, er dette uten tvil tilfelle, ettersom vi midt i mengden nyheter har blitt introdusert for utvikleren Paperfrogs kommende narrative eventyr, Bub.

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Bub er et kort spill som handler om å gjøre minner om til kunst. Det er et ganske tungt spill i bunn og grunn, ettersom historien følger en kunstner i New York City som har blitt diagnostisert med multippel sklerose og nå gjør alt han kan for å bruke ferdighetene sine til å lage så mye kunst som mulig mens han fortsatt kan.

Dette omfatter alt fra skulpturer og malerier til papirdukker og tusjtegninger, og det aktuelle kunstmediet skifter etter hvert som Bubs reise gjennom minnene utfolder seg. Og i tillegg blir Bubs kunst samlet til en collage av unike teksturer og stop-motion-lag, noe Paperfrog kaller "personlige og unike, analoge kunstverk som skaper en levende spillverden".

Vi vet ennå ikke når Bub lanseres på PC, men når den dagen kommer, blir vi fortalt at prosjektet vil ta spillerne rundt 90-120 minutter å fullføre. Du kan se en haug med bilder av Bub nedenfor.