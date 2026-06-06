Det narrative roadtrip-rollespillet Ithaca kommer på PC og konsoller i slutten av 2027

Som en del av Day of the Devs-sendingen dukket utvikleren The Pixel Hunt opp for å dele litt informasjon om sitt neste prosjekt, et indiespill som blir sett på som et "narrativt road-trip RPG om klimamotstand."

Spillet heter Ithaca, og følger en miljøvernadvokat kjent som Penelope, som gjør alt som trengs for å redde planeten. Dette er litt mer alvorlig enn det kanskje høres ut som, for Penelope har tilsynelatende tatt noen som gisler, og nå handler det om hvorvidt hun vil fullføre planen hun har satt i gang, eller om hun vil ombestemme seg i løpet av den lange kjøreturen til Ithaca.

Siden det er et narrativt rollespill, kan du forvente valg som påvirker historien og som endrer Penelopes statistikk for å definere personligheten hennes, alt mens ferdighetssjekker dukker opp for å avgjøre hvor du kan fortsette på din videre reise gjennom de prosedyregenererte landskapene på vei til en av syv endelige destinasjoner.

Etter planen skal spillet lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 en gang i løpet av siste kvartal 2027, og du kan se kunngjøringstraileren for Ithaca nedenfor.