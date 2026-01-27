Det narrative skrekkspillet Project Songbird sender oss inn i en skummel skog i mars

Project SongbirdDet kommende filmatiske, narrative skrekkspillet fra FYRE Games har gitt oss utgivelsesdatoen. Vi visste at spillet ville komme ut en gang i løpet av første kvartal i år, og nå har vi en ordentlig dato låst fast, nemlig 26. mars.

Project Songbird tar oss med på en historie om det som må være det verste tilfellet av skrivesperre som tenkes kan. Eller i hvert fall et tilfelle av skrivesperre som forårsaker de mest opprivende ting. Dakota er en musiker som ikke helt finner ut hva hun skal skrive på et kommende album. Så de bestemmer seg for å booke en avsidesliggende tømmerhytte for å komme bort fra alt.

Men som vi vet med tømmerhytter, er de de perfekte stedene for skremmende situasjoner å utfolde seg. Spillerne vil møte marerittaktige ting i mørket, og innse at naturen kanskje ikke er så avslappende som den først ser ut. Sjekk ut noe av gameplayet i traileren for utgivelsesdatoen nedenfor: