Det nederlandske fotballforbundet innkaller til fotballtoppmøte i Amsterdam for å omforme ledelsen i FIFA

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Nederland er det siste landet som eksplisitt har uttrykt sin motstand mot FIFA-president Gianni Infantino, og sier at de har mistet tilliten til den sveitsiske lederen. De har gått lenger enn noen andre ved å foreslå et internasjonalt toppmøte i Amsterdam for å reformere FIFA.

Det nederlandske fotballforbundet (KNVB) sendte ut en uttalelse søndag. «KNVB har ikke lenger tillit til ledelsen til FIFA-president Gianni Infantino. Men dette handler om mer enn én person. FIFA selv må endre seg».

KNVB støttet Infantino i det siste presidentvalget. Den støtten var aldri ubetinget. Vi etterlyste fremskritt på tre områder: god styring, menneskerettigheter og bærekraft, samt bedre internasjonalt samarbeid», uttalte KNVB i den fullstendige uttalelsen, og sa at de ser «for mye makt konsentrert rundt FIFA-presidenten og for lite tydelig skille mellom presidenten og FIFA-organisasjonen».

Til slutt foreslår fotballforbundet å organisere et internasjonalt fotballtoppmøte i Amsterdam, og hevder å ha «et spesielt ansvar i denne saken», ettersom Nederland var et av grunnleggermedlemmene av FIFA i 1904.