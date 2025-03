Det neste Batman-spillet er tilsynelatende på vei til PlayStation 6 og Xbox Next

Det var åpenbart allerede under utviklingen av Suicide Squad: Kill the Justice League at noe ikke stemte, da den ene etter den andre av Rocksteadys (Batman: Arkham-serien) tungvektere valgte å droppe ut. Og ganske riktig, Suicide Squad: Kill the Justice League ble en fiasko som en vegansk restaurant på en Texas BBQ cook-off.

HQ

I det siste har det imidlertid kommet tydelige tegn via stillingsannonser som tyder på at de endelig har tatt en fornuftig avgjørelse og bestemt seg for å vende tilbake til Batman-universet. Nå har en annen stillingsannonse fanget oppmerksomheten til Hazzadorgamin (via Bluesky), og denne avslører noe veldig interessant, nemlig at spillet ser ut til å være på vei til PlayStation 6 og Xbox Next.

Mer spesifikt kan vi lese at Batmans eventyr "kommer til PS5, Xbox Series og neste generasjon konsoller". Med tanke på at det tar omtrent fem år å lage et stort spill i dag, virker en premiere i 2030 ganske rimelig, og det er nok få av oss som ikke tror at neste generasjon er i full gang innen den tid.

Når det er sagt, er det ikke spesielt overraskende, men det er interessant, og det er en av de første gangene vi offisielt har hørt om aktiv utvikling for en ny konsollgenerasjon.