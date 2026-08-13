Det neste Kingdom Come-spillet kommer ut før april 2028

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I begynnelsen av 2025 lanserte utvikleren Warhorse Studios « Kingdom Come: Deliverance II, som raskt ble en stor suksess både kommersielt og blant anmelderne. Spillet var et kjærlighetsprosjekt for utvikleren, et prosjekt som tok flere år å sette sammen, og det var nettopp derfor vi alle ble litt sjokkerte da vi hørte at Warhorse har en ny Kingdom Come-tittel på gang og at lanseringen nærmer seg.

En tidligere uttalelse fra Warhorses kommunikasjonsdirektør Sir Tobi forklarte at vi ikke «trenger å vente syv år på et nytt Kingdom Come», og at «hvis alt går som det skal, kommer det i neste regnskapsår». Dette ble kunngjort i slutten av mai 2026, og er nå bekreftet av utgiveren Embracer Group i deres siste finansrapport.

Embracers administrerende direktør, Phil Rogers, påpekte uttrykkelig at en ny Kingdom Come-tittel forventes å komme ut før slutten av regnskapsåret 2028, som for ordens skyld avsluttes 31. mars 2028. Dette betyr at neste kapittel i Kingdom Come-serien (som foreløpig ikke har fått navnet Kingdom Come: Deliverance III, noe som tyder på at det kan bli noe litt annerledes) planlegges lansert i løpet av de neste 19 månedene.

Alt dette kommer samtidig som Warhorse har bekreftet at de også jobber med et ambisiøst åpent-verden-RPG fra Midgard, et prosjekt som ble avslørt for verden samtidig som det neste «Kingdom Come-eventyret» også ble presentert.