Det neste spillet fra My Friend Pedro-utvikleren er så rart som du kunne forvente

Folkene på DeadToast Entertainment er ganske godt kjent for å lage rare, men minneverdige indievideospill. Deres siste tittel var den utmerkede og actionfylte My Friend Pedro, men nå har utviklingsteamet avslørt sin kommende innsats, et spill som du faktisk kan spille en del av akkurat nå.

Det heter Shotgun Cop Man og handler om å dra inn i helvete og pågripe og arrestere Satan selv. Det beskrives som et presisjonsplattformspill der målet er å "bruke våpnene dine til å bevege deg rundt i helvetes infernalske landskap - sprenge deg selv fra sted til sted mens du går", altså ganske My Friend Pedro-aktig når alt kommer til alt.

I kunngjøringen av spillet får vi vite at det vil by på fem unike våpentyper å bruke, og 17 nivåer å fullføre, pluss en sjefskamp, der hvert av de tre nivåene også har unike utfordringer, enten det er å drepe alle fiender, ikke ta noen skade eller å fullføre nivået innen en tidsbegrensning.

Du kan se annonseringstraileren for Shotgun Cop Man nedenfor, og du kan også gå til Steam nå for å laste ned en demo av spillet og oppleve mye av det det har å by på selv. Når det gjelder når det vil bli lansert, er alt vi blir fortalt at det kommer til PC og Switch senere i år.