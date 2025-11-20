Det neste videospillet som får sin egen film er friendslop pioneer Chained Together

Før Peak, R.E.P.O. og RV There Yet? fantes Chained Together. Du og opptil tre venner var bokstavelig talt Chained Together, og måtte fullføre en parkour-utfordring som skulle få deg til å stige fra helvetes dyp til himmelens porter.

Spillet ble en stor suksess da det kom ut i 2024, og nå skal det altså filmatiseres. Som rapportert av Deadline, blir filmen skapt av Anton, selskapet bak Greenland og Fuze, som samarbeider med Cory Todd Hughes og Adrian Speckert, som vil sette sammen prosjektet som produsenter.

"Chained Together er et av de spillene som umiddelbart får kontakt med spillerne på grunn av humoren, utfordringen og følelsen av lagarbeid", sier Hughes og Speckert i en felles uttalelse. "Som produsenter kunne vi ikke vært mer begeistret for å jobbe med Anton på dette. Vi tror de er den perfekte partneren for dette prosjektet, og vi tror det er uendelig mye moro å få med premisset. Spillets samarbeidende natur, avhengigheten mellom spillerne Chained Together, skaper et unikt grunnlag for filmatisk historiefortelling. Vi gleder oss til å vekke denne ånden til live for både fans og nye publikummere."

Plottdetaljer og utgivelsesinformasjon forblir under omslag, da denne filmen sannsynligvis er en stund unna ennå.