Det neste Zelda-spillet kan være inspirert av Koei Tecmos spin-off, ifølge Eiji Aonuma

HQ

Vi vet ingenting ennå om Links neste eventyr. Vi kan trygt anta at det vil være en etterlengtet Switch 2-eksklusiv tittel. Nintendo har tidligere sagt at retningen serien har tatt med Breath of the Wild og Tears of the Kingdom vil fortsette. I et intervju med 4Gamer har Eiji Aonuma, produsent av serien, nå sagt at noen av elementene som finnes i Hyrule Warriors: Age of Imprisonment har inspirert Nintendo til neste del.

"Hyrule Warriors: Age of Imprisonment er den første Zelda-tittelen på Nintendo Switch 2. For å være ærlig, ville vi gjerne vært de som ga ut det 'første' selv. Likevel kan inspirasjonen vi har fått av å samarbeide med Koei Tecmo på denne måten, gjenspeiles i det neste Zelda-spillet vi lager. Mens du spiller Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, håper vi at du ser for deg disse mulighetene og gleder deg til Zeldaet vårt."

Hvilken inspirasjon og hvilke elementer Nintendo kan ta fra Koei Tecmos spin-off gjenstår selvfølgelig å se. Kanskje vil det innebære å kontrollere flere karakterer, mer action eller noe annet som finnes i spillet.

Selv om et nytt tradisjonelt Zelda-spill sannsynligvis er noen år unna, markerer 2026 også seriens 40-årsjubileum. Forhåpentligvis vil Nintendo ha noe å feire med. Kanskje en trailer for den kommende live-action-filmen som for tiden spilles inn i New Zealand og som har premiere i 2027. Eller kanskje til og med en avsløring av et nytt spill.