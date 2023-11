Det nye Marvel Spotlight-studioet skal produsere slankere superheltfilmer

HQ

At alle filmene og seriene fra Marvel deler samme univers og henger sammen på en eller annen måte, har blitt litt av et problem ifølge studioet selv, som nå frykter at det i økende grad avskrekker publikum fra produksjonene deres. Nettopp fordi de kan føle seg tvunget til å gå gjennom alt tidligere materiale for å forstå og få mest mulig ut av den nye filmen eller serien.

Derfor har de bestemt seg for å lansere det nye studioet Marvel Spotlight, som har til hensikt å fokusere på smalere, mer karakterdrevne historier uten noen forbindelse til det overordnede MCU. Brad Winderbaum, sjef for strømming hos Marvel, forklarte lanseringen av Spotlight på følgende måte:

"Det gir oss en plattform for å bringe mer jordnære, karakterdrevne historier til skjermen, og i tilfellet med 'Echo' fokuserer vi på innsatsen på gateplan fremfor større MCU-kontinuitet. Akkurat som tegneseriefans ikke trenger å ha lest "Avengers" eller "Fantastic Four" for å nyte en "Ghost Rider"- Spotlight-tegneserie, trenger ikke publikummet vårt å ha sett andre Marvel-serier for å forstå hva som skjer i Mayas historie."

Ifølge Marvel selv har Spotlight eksistert lenge og har sine røtter i tegneseriene fra begynnelsen av 70-tallet.

"Den har sine røtter i Marvel Comics' 85 år lange utgivelseshistorie: Spotlight var en antologiserie som først ble introdusert i 1971 og var opphavet til elskede Marvel-figurer som Ghost Rider og Spider-Woman."

Echo blir den første produksjonen under det nye studionavnet, og Marvel Spotlight får også sin egen logo med åpningsmusikk komponert av Michael Giacchino.

Synes du Marvel Spotlight er en god idé?