Det nye mysteriespillet No Stone Unturned har ingen mesterdetektiv, men det gjør spillet desto morsommere

Gareth Owens, som har skrevet krimhistorier siden han lot som om han var en forfatter i 30-årene på nettet, har mer tilknytning til sjangeren enn de fleste andre. Han har vært innblandet i en verden av mesterdetektiver og uløselige saker nesten siden fødselen, og bestemte seg derfor for å ta en annen tilnærming med hovedpersonen i spillet sitt No Stone Unturned.

"Du fikk aldri gjøre noe som faktisk ga mening. Det var bare dette geniet, Sherlock, Poirot, de ville gå av og de ville se på alle bevisene og de ville beregne det som et geni og så fortelle deg svaret senere, og jeg tenkte at det ikke er noe moro i det," forklarte Owens under vårt intervju på Gamescom. "Hvorfor ikke ha en karakter som er en komplett idiot, men som likevel kommer til å bli den beste detektiven i verden? Jeg tror det også gjenspeiler mitt syn på livet. Jeg tror at uansett hvem du er, så kan du oppnå noe hvis du er villig til å prøve hardt nok og ikke gir opp."

Hovedpersonen i spillet, detektiv Cox, er like selvsikker som han tar feil i de fleste av sine slutninger, men i No Stone Unturned skal du hjelpe ham med å løse mysteriet om hvorfor kyllingen krysset veien.

Cox er imidlertid ikke bare begrenset til spillet, for han vil også være involvert i en tegneserie, og han blir vekket til live som en dukke i samarbeid med Jim Henson Company. Finn ut mer om det i det fullstendige intervjuet vårt nedenfor: