Det nye skateboardspillet « Skatesterre ble presentert i forkant av lanseringen neste måned

Skateboardspill har en tendens til å komme i bølger, og akkurat nå ser det ut til at vi befinner oss i en periode hvor de er mer populære enn de har vært på lenge. De siste årene har titler som «Session», «Skater XL» og «Helskate» blitt lansert, og så sent som i fjor kom «Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4» og «Skate Story» ut. I tillegg har vi også det ambisiøse «Skate» i Early Access, og nå kan vi legge enda et spill til listen.

Denne gangen er det « Skatesterre, et spill basert på den nederlandske skateboardstjernen Sterre «Surfsterre» Meijer, som raskt har blitt utrolig populær på sosiale medier med over tre millioner følgere på Instagram.

Det beskrives som «et fartsfylt arkadespill om skateboarding, inspirert av den gyldne æraen til klassiske skate-spill.» Selv om vi absolutt kan forstå hvorfor et skateboardspill skulle være basert på en populær skater (det har vist seg å være en suksess før med en fyr ved navn Tony), ser det ved første øyekast ut som om animasjonene kunne trenge litt mer finpuss.

Sjekk ut den første traileren nedenfor før lanseringen 13. august på PC, PlayStation, Switch 2 og Xbox Series S/X.