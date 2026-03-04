Det nye spillestedet for fotballkampen mellom Spania og Argentina vil bli offentliggjort denne uken

HQ

Finalissima, fotballkampen mellom Spania (europamestere) og Argentina (amerika- og verdensmestere), som skal spilles 27. mars i Qatar, kan snart finne et nytt spillested, ettersom Qatar har avlyst alle fotballkamper inntil videre på grunn av krigen mellom Iran og Israel og USA.

Siden da har de spanske og argentinske fotballforbundene jobbet mot klokken for å finne et nytt spillested, vel vitende om at de allerede har solgt ut de 88 000 setene på det opprinnelige stadionet i Doha. På grunn av nærheten til VM må kampen finne sted i landslagspausen, og Spania og Argentina hadde andre vennskapskamper mot Egypt, Saudi-Arabia, Serbia og Qatar på programmet i disse dagene.

Ifølge AS er det ventet at en avgjørelse vil bli kunngjort i løpet av de neste 48 timene, og det er sannsynlig at det blir i Europa. Det har imidlertid ikke vært lett å finne et land som kan arrangere flere fotballkamper mellom disse seks landene, og de fleste storbyene i Europa kan ikke arrangere det, ettersom de har andre internasjonale kamper planlagt, inkludert Wembley Stadium i London og Stade de France i Paris.

En mulighet som oppstår er at den finner sted i Spania, men av åpenbare grunner vil Argentina kjempe mot det, i håp om å få en nøytral arena for fotballkampen. Andre potensielle arenaer inkluderer Marokko, New Jersey eller Miami.