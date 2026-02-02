Det nye spillet fra Bloober Team er ikke en nyinnspilling av Rule of Rose, og heller ikke av noen annen tittel

HQ

Vi fortalte deg nylig om et mystisk nettsted som Bloober Team har opprettet for å avdekke sin nye tittel med en nedtelling som slutter, avhengig av hvor du bor, 14. eller 15. februar. Som svar på dette nettstedet teoretiserte mange fans om forskjellige nyinnspillinger, blant annet PS2-klassikeren Rule of Rose skilte seg ut. Bloober Team har snakket ut for å fortelle oss at det ikke er en nyinnspilling av det spillet eller noe annet, ettersom det de har å avsløre er noe helt nytt.

Hva tror du det kan være?