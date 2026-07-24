Det nye «Super Limit-Breaking Neo»-DLC-et til Dragon Ball: Sparking! Zero kommer neste uke

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Da Daima-karakterene ble lagt til i Dragon Ball: Sparking! Zero, satt mange av oss igjen og lurte på hva den neste DLC-pakken ville inneholde. Det ser ut til at utviklerne hos Spike Chunsoft gikk «Super Saiyan» på mengden innhold de ønsket å levere, siden vi får en DLC neste uke som er så stor at den trengte en åtte minutters forklaringsvideo.

I videoen nedenfor får vi vite alt om «Limit Breaker Journey», en ny solomodus der du kan velge din favorittkarakter og nivåere dem opp gjennom en rekke kamper, samtidig som du legger til poeng i ulike statistikker for å gjøre dem sterkere på slagmarken. Du skal kjempe deg gjennom en rekke kart, som du selv velger, og må passe på utholdenheten din mens karakteren din møter utmattende kamper den ene etter den andre.

I tillegg til «Limit Breaker Journey»-modusen introduseres det også fire nye baner, 30 nye karakterer og ekstra ferdigheter som er tilgjengelige i hovedspillet. «Sparking! Mode og Chain Blast gir deg begge større skade i kampene, men må brukes med omhu for å utnytte deres fulle potensial.

Dragon Ball: Sparking! Zero’s Super Limit-Breaking Neo DLC lanseres 30. juli.