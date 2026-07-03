Det nye Yoshi-leketøyet overskygger det forrige «Etching Egg»-leketøyet ved å fange frukt med tungen

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Da filmen «The Super Mario Galaxy Movie» hadde premiere i april, ble en søt«Etching Egg Yoshi»-figur umiddelbart en viral hit, ettersom man kunne se dinosauren bli født foran øynene sine på en nesten uhyggelig måte. Nå konkurrerer et nytt leketøy, som kanskje er laget for yngre barn (og som fristende nok koster mindre enn halvparten av prisen, for å være helt ærlig), med den forrige figuren, noe som – sammen med den nylige utgivelsen av «Yoshi and the Mysterious Book» – får dette året til å virke som Marios maskots år.

Den heter «Yum Yum Yoshi!», er produsert av Jakks og har blitt sett hos flere leketøysforhandlere rundt om i verden. Vi har for eksempel sett at den allerede er tilgjengelig i Spania, klar for forhåndsbestilling i Storbritannia og «snart» på vei i USA. Det beste av alt? Den stikker ut tungen for å spise frukt, akkurat som man forventer av den elskede dinosauren. Se:

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Dette er Jakks’ offisielle produktbeskrivelse:

Dette er en annonse:

«Samle denne interaktive Yoshi-figuren, som er ca. 20 cm høy og inspirert av Super Mario-universet. Figuren er designet med stor detaljrikdom og høykvalitetsfinish, og har interaktive funksjoner som lar deg aktivere bevegelser i armene, øynene og tungen når du trykker på skjellet hans, slik at du kan gjenskape karakterens ikoniske handlinger. Videre lar den uttrekkbare tungen ham gripe tak i det medfølgende eplet, noe som gir en dynamisk og morsom lekeopplevelse med effekter som blinkende øyne og armbevegelser. Dette gjør figuren perfekt for fans som er på jakt etter et uttrykksfullt, interaktivt produkt fullt av personlighet».