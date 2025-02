Det nyeste Lego Ninjago-settet lar deg bygge din egen mech-leke

HQ

Lego har avslørt et helt nytt sett som kommer til å utvide Ninjago-serien. Kjent som City Workshops, dette er et klumpete sett som dreier seg om en fire-etasjers bygning som i sentrum har en byggbar mech-drakt som kan tilpasses etter byggherrens egne ønsker.

Settet består av 3244 deler, og Lego beskriver det som følger: "Dette imponerende settet med 3244 deler inneholder en fantastisk 4-etasjers modell med et mekanisk verksted, to fungerende kraner og for første gang noensinne muligheten til å lage og tilpasse en mech-leke som kan bygges, komplett med et utvalg av rustninger og klistremerker."

Settet kan kobles til en rekke andre Ninjago-sett og har referanser og hentydninger til TV-serien Ninjago. Det inneholder 10 minifigurer, både ikoniske figurer som Zane og Pixal, men også helt nye Ninjago-minifigurer som Dorama, Dr. LaRow, Harumi og Twitchy Tim.

Settet kan forhåndsbestilles, men lanseres 1. mars til en pris av € 249,99/ £ 219,44/ $ 249,99.

