Det nyeste Yu-Gi-Oh! TCG-settet gir våre favorittmonstre et nytt utseende med nye evner

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Yu-Gi-Oh! er tilbake med flere sjeldenhetsgrader og et nytt sett som feirer de seks første heltene fra den opprinnelige serien. Magnificent Monsters inneholder klassiske kort som har fått nye evner for å gi dem nytt liv i kortstokkene dine, blant annet Dark Magician, the Pharoah’s Servant, Kuriboh, Stardust Dragon og Dark Magical Curtain.

I tillegg til å gi gamle kort en oppfriskning, gir Magnificent Monsters-settet oss også de helt nye Grand Master Rares. Denne nye sjeldenheten har kort nummerert fra 1 til 100, med hieroglyfiske kanter. Det finnes kun 100 eksemplarer av de ultra rare-kortene tilgjengelig i Amerika, og ytterligere 100 er trykket for markeder som distribueres fra Europa, inkludert Oseania, Afrika og Midtøsten.

I tillegg til sjansen til å få tak i et ekstremt sjeldent «Grand Master Rare»-kort, inneholder «Magnificent Monsters»-settet også 20 nye kort eller kort med alternativ kunststil, 10 kort i chibi-stil, 6 nye bossmonstre, 40 kort som for første gang får foil-oppgraderinger, samt 40 gjenutgitte kort. Det nye settet er nå tilgjengelig for samlere.