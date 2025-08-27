Det nylig gjenoppståtte Acclaim har sitt første arrangement noensinne neste måned

HQ

Selv om Acclaim absolutt ikke var synonymt med kvalitet, er det en spillutgiver som mange av oss vokste opp med, og de klarte likevel å gi ut en rekke klassikere. Men i 2004 gikk de konkurs (som nevnt var kvalitet ikke alltid deres høyeste prioritet), for så å gjenoppstå under ny ledelse i 2025.

Vi vet ikke hvilke spill de vil fokusere på, men vi trenger ikke å vente lenge for å finne ut av det. I en ny video forklarer selskapet at vi den 10. september kan se frem til et første arrangement med "nye overraskelser, eksklusivt innhold og kunngjøringer du ikke vil gå glipp av."

Vi krysser fingrene for at dette nye Acclaim blir mer vellykket enn det gamle, og håper på noen spennende kunngjøringer.

Hva er dine første tanker om Acclaim?