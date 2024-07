Det offisielle navnet på Spawn-filmen blir King Spawn

HQ

Blumhouses lenge planlagte filmatisering basert på Todd McFarlanes antihelt Spawn har endelig fått sin offisielle tittel avslørt, nemlig King Spawn.

Dette ble avslørt av Jason Blum selv tidligere i dag via et innlegg på X, som også antyder at manuset nå er ferdig skrevet. Dermed ser det ut til at prosjektet endelig har fått litt vind i seilene.

Hvor mye King Spawn vil låne fra tegneserien med samme navn gjenstår å se, men serien som ble lansert forleden år har et synopsis som lyder som følger :

"Når en av de ondeste skapningene som noensinne har vært fengslet i helvete, slippes ut på jorden igjen, følger Spawn ledetrådene rett inn i en felle som er satt opp bare for ham. Men hvorfor vil Kincaid at Spawn skal bestige Helvetes trone, og hva med profetien om kong Spawn?"

Vi er i alle fall spente og kommer til å følge utviklingen av prosjektet, så får vi bare håpe at det går bra til slutt også.

Er du interessert i den nye Spawn filmen?