Det oppløftende rytmepyntespillet Nom Nom: Cozy Forest Café føles som Animal Crossing møter Cooking Mama.

Da vi fikk øye på Nom Nom: Cozy Forest Café da vi gikk rundt på IndieDevDay i Barcelona, virket det på en måte kjent, og vi skjønte snart hvorfor: Solodev-en er Anaïs Salla, som tidligere har levert Minabo: A Walk Through Life som spilldesigner for DevilishGames. Søthet er imidlertid så å si det eneste de to spillene har til felles.

"[Nom Nom] er et rytme- og dekorasjonsspill", beskriver Salla. "Det er et lite nikk til flash-spillene fra begynnelsen av 2000-tallet, da man pleide å gå inn på Barbie-nettsiden og leke utkledning og dekorasjon, og det er ikke så mye konfrontasjon, så det er ikke et konfrontasjonsspill, det er ikke et vanskelig spill. Det er bare et spill der man kan kose seg med mat og matlaging og snakke med dyrene".

"Dyrene lærer deg hvordan du lager dem", legger hun til om de ulike oppskriftene, "og du må lage dem med et rytmisk minispill før du pynter dem, og så kan du servere dem. Du kommer til å ha en nettside for din egen kafeteria, og du kan dele bildene du tar der".

"Jeg tror vi har gått glipp av mange muligheter", påpeker spilldesigneren om sjangerblandingen, "for det var mange 'rosa spill', som de ble kalt, spill som var mer rettet mot jenter, og jeg tror alle barn liker dem. Så jeg tror det er et marked som mangler akkurat nå ... det er at de ikke fyller det markedet, så jeg tror vi bør prøve å gi barna og de som liker kreativitet mer enn konflikt".

"Vi lanserte nylig Minabo i april", forteller hun til slutt om studioets forrige satsing, som sprang ut på vårparten på naturlig vis. "Og spillet er eksperimentelt og handler om livet, litt av en livssimulator med kålrot. Det er litt rart, men det handler mye om livet og døden og mellommenneskelige forhold, og det er et litt spesielt spill, og folk ser ut til å like det veldig godt. (...) Minabo var veldig dypt i sitt budskap, så jeg tror at jeg her prøver å være mer oppløftende, ja, for som sagt handler Minabo mye om døden og relasjoner, så her kan du etablere relasjoner med kundene og bli venner med dem, men det kommer ikke til å være så dypt."

Spill hele intervjuet for å se hvordan matlagingsminispillene faktisk fungerer og mye mer om Nom Nom: Cozy Forest Café, som forventes å bli servert på Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC og mobil tidlig i 2024. Før den tid vil du kunne smake på demoen som en del av den nært forestående Steam Next Fest (9.-16. oktober).