Det oppstår spenninger mellom MotoGP-mesteren og teamet hans: Aprilia kan ta rettslige skritt

Jorge Martíns liv har blitt et helvete: Han gikk fra å feire et verdensmesterskap i MotoGP sent i fjor med Pramac Racing, til å bytte team (Aprilia), lide tre ulykker og gjennomgå flere operasjoner. I sitt første og eneste løp i 2025, i Qatar, brakk han 11 ribbein og fikk pneumothorax. Han vil være ute av konkurranse i flere måneder.

Martín ønsker nå å avslutte sin toårskontrakt med det italienske fabrikkteamet, ifølge Motorsport. Martín besøkte Le Mans-banen der Frankrikes GP fant sted, like ved hjemmet hans i Andorra, og fortalte Aprilia-ledelsen at han ønsker å aktivere en frigjøringsklausul som føreren og teamet ble enige om da avtalen ble inngått i juni i fjor: Hvis Martín ikke var blant tittelkandidatene etter Frankrikes GP, det sjette sammenlagt, ville han stå fritt til å akseptere tilbud fra andre team.

Med null poeng i år er Martín åpenbart ikke i posisjon til å vinne noe som helst i år. Aprilias juridiske team ble imidlertid sjokkert over å høre dette, og sa at de ville ta rettslige skritt mot Martín for kontraktsbrudd, og sa at klausulen ikke skulle gjelde på grunn av at hans fravær fra listene skyldtes skader, ikke sportslige prestasjoner.

Tilsynelatende av respekt for laget gikk Martín med på å forlenge evalueringsperioden frem til San Marino GP, 14. september. Dette kan være starten på et nytt drama bak kulissene i MotoGP, men det virker nå klart at Jorge Martín ønsker seg ut av Aprilia...