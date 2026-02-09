Det originale Rayman kommer tilbake i HD ifølge skaperen Michel Ancel

Rayman-skaperen Michel Ancel har bekreftet at det originale spillet vil bli utgitt i HD i et intervju med Retro Gamer. Ubisoft ser ut til å ha store planer for jubileet til et av sine mest berømte spill og det som i mange år var Ubisofts ansikt utad.

Selv om det ikke har kommet noen offisiell kunngjøring fra Ubisoft ennå, har skaperen sagt følgende: "Jeg husker ikke når spesifikt, men det vil være i HD, og jeg tror Ubisoft legger til noen flere sjekkpunkter og slike ting bare for å gjøre det litt mindre frustrerende".

Der har vi det, en annen av de dårligst bevarte hemmelighetene i videospillverdenen vil ankomme på et tidspunkt. Vil det være en del av den Rayman 30-årsjubileumslekkasjen, eller vil det være på et annet tidspunkt?

Ubisofts situasjon er ikke den beste for øyeblikket, med kansellerte spill, forsinkelser i andre prosjekter, permitteringer og generelt et ubehagelig arbeidsmiljø i møte med alle disse beslutningene. Vi håper at Raymans retur vil bidra til å forbedre atmosfæren i selskapet og spillernes mening.

Ser du frem til HD-versjonen av Rayman?