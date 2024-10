Det originale The Last Ninja får en HD-versjon

HQ

Som vi tidligere har rapportert, kommer The Last Ninja tilbake takket være en innsamlingsaksjon på Kickstarter for The Last Ninja Collection. Den inneholder alle spillene i serien samt flere klassikere (ikke minst International Karate) fra System 3, og noen andre godbiter.

Innsamlingen gikk ekstremt raskt, og på bare 37 minutter var målet nådd, hvorpå System 3 kontinuerlig la til strekkmål. Det siste var i går da de skrev "vi har frem til kl. 10 i morgen formiddag på oss til å nå vårt nye strekkmål på £150 000 for å starte konseptarbeidet med en HD-versjon av Last Ninja 1".

Og ... nå har den tiden gått og kampanjen er avsluttet, og målet ble nådd, hyggelig nok. Dette betyr at System 3 vil begynne å jobbe med en HD-versjon av 1987-klassikeren The Last Ninja.

Selv om kampanjen er over, kan du fortsatt sikre deg spillet (som kommer til PC, PlayStation, Switch og Xbox - og det finnes fysiske eksemplarer) her, da "you can still Late Pledge for available rewards". Hvor lenge denne muligheten vil vare vet vi ikke, men merk at det i tillegg til spillet også er mye morsomt The Last Ninja -merchandise å få tak i, som plakater, krus, musematter, T-skjorter og mer.

Vi tipper det vil ta minst et år før vi ser noe livstegn fra HD-versjonen av The Last Ninja, men vi vet i det minste at den kommer.