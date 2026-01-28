Det originale WarioWare-soundtracket er nå tilgjengelig på Nintendo Music

HQ

Dessverre har WarioWare-serien mistet noe av sin tiltrekningskraft de siste årene, ettersom Nintendo ser ut til å ha glemt hva som gjorde serien så utrolig bra: lynraske mikrospill som bare varte i noen få sekunder hver, og som du ble bombardert med i maskingeværtempo.

De senere titlene har ofte fokusert på en rekke ulike positurer som du må innta før hver hendelse, samt bevegelsesfølsomme kontroller som ikke alltid har fungert så godt som man kunne håpe. Seriens kanskje beste spill regnes ofte for å være WarioWare Inc.: Mega Party Games for Gamecube, som i sin tur er basert på en Game Boy Advance-original (forskjellen er at det finnes en rekke utrolig morsomme flerspillermoduser for Gamecube) kalt WarioWare Inc.: Minigame Mania.

Sistnevnte er faktisk tilgjengelig via Switch Online-abonnementet, og nå kan du også lytte til musikken fra det. Nintendo har kunngjort at de har lagt til WarioWare Inc.: Minigame Mania -soundtracket i Nintendo Music-appen sin. Nå lurer du kanskje på om det ikke blir litt overveldende med tanke på spillets rundt 200 forskjellige mikrospill og en haug med andre ting - og det er en rimelig bekymring.

Men faktum er at alt er inkludert, med ikke mindre enn 356 sanger fordelt over to timer og femten minutter. Hvis du abonnerer på Nintendo Music er det bare å begynne å lytte, eller kanskje enda bedre, spille spillet selv.