Palestina kom nærmere enn noensinne å kvalifisere seg til VM 2026, som en del av AFCs VM-kvalifisering. Et kontroversielt straffespark i siste minutt avkortet veien til sluttspillet, men det er likevel det beste resultatet noensinne for et lag som håpet å bringe et lite lysglimt av håp i det krigsherjede landet. Nå tenker laget allerede på VM 2030, og de ønsker å være godt forberedt. Derfor har de kunngjort at de har flyttet laget til Chile, det ikke-arabiske landet med en større palestinsk befolkning, anslått til 500 000 mennesker i et land med 20 millioner.

Den palestinske landslagssjefen, Ehab Abu Jazar, sier til EFE at de ønsker å finne nye talenter blant den palestinske befolkningen i Chile, i tillegg til å grunnlegge en ny formativ skole.

Palestina, som nylig har blitt anerkjent som stat av tre av verdens største økonomier (Frankrike, Canada og Storbritannia), har vært anerkjent som nasjon av FIFA siden 1998. Og resultatene deres har blitt bedre, og i 2023 nådde de for første gang åttendedelsfinalen i Asiacupen. De har imidlertid ikke kunnet spille i sitt eget land som lokalbefolkning siden 2019. Og siden Israels massemord startet i 2023, har idretten i praksis blitt utradert fra landet. 60 000 mennesker har dødd i Palestina, inkludert rundt 700 idrettsutøvere.

"Idrett eksisterer praktisk talt ikke i Palestina nå. Det er ikke bare det at det ikke er noen turneringer, det er det at det ikke er noen sportsaktiviteter", sier Abu Jazar, født i Gaza, hvis familie nå bor i en flyktningleir etter at huset hans ble ødelagt.

"Med landslagene prøver vi å bygge opp motstandskraften vår og delta i alle konkurranser av to grunner: For det første for å gjøre navnet og flagget til Palestina synlig, og for å fortsette å forbedre oss. Vi tror vi kan oppnå viktige ting, og så lenge det finnes palestinere, vil vi fortsette, sier han.