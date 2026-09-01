Det planlegges en æresfestival i London og Nashville for å feire Dolly Parton

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Nylig kom den triste nyheten om at countrysangeren Dolly Parton var gått bort i en alder av 80 år. Mens nyheten fortsatt er relativt fersk i minnet hos mange, har det nå blitt bekreftet av sangerens etterlatte at det planlegges en festival for å feire Partons liv og arv.

Ifølge BBC News skal arrangementet hete DollyFest og bli en to-dagers begivenhet som skal holdes både i Nashville i Tennessee og i London i Storbritannia. De eksakte datoene for festivalen er ennå ikke bekreftet, men den skal finne sted en gang i 2027, og flere konkrete detaljer vil komme senere.

Det nevnes at Parton opprinnelig hadde fått ideen i håp om å kunne opptre på scenen selv, med planer om at dette skulle skje i januar 2026, men sangeren endte opp med å avlyse planene på grunn av sviktende helse, og til slutt ble det aldri noe av.

Partons bo har gitt en forsmak på DollyFest med følgende: «DollyFest blir den fest for livet som hun ønsket å dele med verden.»