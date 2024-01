Det planlegges flere spill i det nye DC-universet.

HQ

Allerede i 2021 kunngjorde Monolith Productions og Warner Bros. Interactive Entertainment at de jobber med et nytt Wonder Woman -spill, som vi ikke har sett noe til siden.

En av grunnene til dette kan være at det gamle DC-universet nå offisielt er over, mens et nytt starter i år med den animerte serien Creature Commandos, for så å få en full kickoff i 2025 med filmen Superman: Legacy. Dette betyr at vi også får en ny Wonder Woman ettersom Gal Gadots inkarnasjon hører hjemme i det gamle DC-universet, og vi antar at DC-sjef James Gunn ønsker at spillet skal være kanon.

Heldigvis er spillet fortsatt under utvikling, og det kommer også andre DC-spill som er planlagt for Gunns DC-univers. Dette ble avslørt i et Variety-intervju med Warner Bros. Interactive Entertainment-president David Haddad, der han legger til :

"Spill spiller en unik og viktig rolle når det gjelder å holde franchisene våre relevante og spennende, for det er mange fans og mange mennesker som konsumerer innhold der spill er utgangspunktet, og det er den foretrukne formen for innhold."

Vi hadde absolutt ikke hatt noe imot et Peacemaker-spill. Er det noen spesiell DC-helt du kunne tenke deg å se i et videospill?