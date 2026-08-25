Det postapokalyptiske kjøretøybaserte action-RPG-spillet « TankRat lanseres neste januar

En biltur gjennom en forfallen by, der korrupte mekaniske monstre venter rundt hvert hjørne, høres kanskje ikke ut som drømmeferien vår, men når vi styrer en kraftig stridsvogn gjennom det hele, begynner ting å se litt morsommere ut. TankRat er et postapokalyptisk action-RPG fra utvikleren Alpha Channel Inc. og kommer ut 15. januar 2027.

Som annonsert under kveldens «Opening Night Live»-presentasjon, kommer « TankRat til å starte året med et smell. Apokalypsen i spillet er forårsaket av menneskehetens grådighet, og restene av denne sprer seg nå over hele verden i kjølvannet av en ødeleggende krig. Vi blir kastet rett inn i hjertet av det som en gang var verdens største by, der de mest fryktinngytende maskinene herjer. Vi har en metallklump – vår stridsvogn – som hindrer oss i å bli revet i stykker, og vi må oppgradere den for å sikre at den tåler de grusomhetene den falne jorden har å by på.

Utgivelsestraileren nedenfor gir oss et svært tematisk innblikk i verdenen til * TankRat*. Konseptet kan kanskje minne litt om *Mad Max*, men bortsett fra den fantastiske stridsvognsaksjonen får fortellingen i traileren det til å høres nesten ut som en filmatisering av en orwellsk dystopi.

Teknisk sett er dette en utsettelse for « TankRat, siden det på Steam-siden sto at spillet skulle komme ut i 2026, men januar 2027 er ikke langt unna, og den ekstra tiden ser ut til å ha gitt alle rustbukkene i spillet en god del finpuss.

TankRat Spillet lanseres 15. januar 2027 for PS5 og PC.