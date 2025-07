Det ryktes at en andre sesong av Obi-Wan Kenobi er under utvikling

Til tross for at Ewan McGregor kom tilbake som Obi-Wan Kenobi, endte serien med samme navn opp med å bli en liten hit and miss blant fans og kritikere. Likevel var det mange som fulgte med på Star Wars, og det er derfor ikke akkurat en stor overraskelse at en andre sesong av serien ser ut til å være på vei.

Ifølge den beryktede innsideren Daniel Richtman (takk, ComicBookMovie.com) er en andre sesong av Obi-Wan Kenobi nå under utvikling hos Lucasfilm, noe som betyr at vi kan forvente å se McGregor tilbake som den berømte Jedi-ridderen, og kanskje sammen med Hayden Christensen igjen som Anakin Skywalker/Darth Vader, og kanskje til og med Vivien Lyra Blair som den unge prinsesse Leia Organa.

Ingen ytterligere informasjon om serien har blitt delt, så vi bør nok ikke holde pusten. Når det er sagt, hvis du liker lyssabelkamper og har vært ivrig etter å se hva annet Obi-Wan fikk til i tiåret eller så mellom den første sesongen og Star Wars: Episode IV - A New Hope, vil dette i det minste hjelpe noe på det.