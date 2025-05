Det ryktes at Injustice 3 er under utvikling

HQ

Etter mange år med spekulasjoner ser det endelig ut til å skje: Injustice 3 er på vei. Etter flere mislykkede satsinger - inkludert det kostbare MultiVersus, som angivelig tapte over 100 millioner dollar - ser det ut til at WB Games vender tilbake til en bevist suksess: Injustice-serien. Dette kommer ifølge en datautvinner kjent som MultiverSusie.

Serieskaper Ed Boon har tidligere antydet at en tredje del ikke var utelukket, men fansen har absolutt ventet tålmodig - det er nå åtte år siden vi sist så superhelter kollidere i Injustice 2. Alt vi kan gjøre nå er å håpe og krysse fingre og tær for at dette ryktet viser seg å være sant.

Vil du ha et nytt Injustice-spill?