Det ryktes at Valve har startet masseproduksjon av et nytt VR-hodesett

HQ

Hva er det egentlig som foregår innenfor veggene til Valve? Det er spørsmålet vi alle har stilt oss selv de siste månedene, spesielt med tanke på den utrolige mengden rykter som sirkulerer. Fra Half-Life 3 til ny maskinvare og alle mulige andre prosjekter, det er tydelig at noe er i gjære. Spørsmålet er bare hva?

Det kanskje mest etterlengtede, i tillegg til ryktene om Half-Life 3 selvfølgelig, er oppfølgeren til Index, Valves nå seks år gamle VR-hodesett. Den en gang så hete teknologien som i all ærlighet føles litt utdatert i det siste. Ny maskinvare har blitt sagt å være under utvikling under kodenavnet Deckard, et rykte som nå har fått ny fart.

For ifølge informasjon fra Kina har Valve faktisk startet produksjonen av Index 2, eller hva enheten nå skal hete, og det anslås at mellom 400 000 og 600 000 enheter vil bli produsert årlig. Når det gjelder skala, tilsvarer dette samme volum av Vision Pro-enheter som Apple har produsert.

Det er også verdt å merke seg at Valve nylig varemerkeregistrerte noe som kalles "Steam Frame" for noen uker siden. Et begrep som datautvinnere har knyttet til SteamVR. Det er derfor nærliggende å tro at "Deckard" kanskje, bare kanskje, faktisk er en realitet, eller i det minste kan vi alle håpe på det.

Hva tror og håper du på? Er en Valve Index 2 noe du er interessert i?