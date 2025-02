Det ryktes: Det lanseres et nytt Lego-spill neste år

HQ

En stund føltes det som om det ble utgitt et Lego-spill annenhver uke, med tolkninger av alt fra superhelter til storfilmer og mer til. De siste årene har imidlertid tempoet avtatt drastisk, og nå føler vi endelig at det hadde vært fint med et nytt spill.

Og tilsynelatende er det akkurat det vi kan se frem til, for da Jason Schreier besøkte Kinda Funny Gamescast for å snakke om Warner-nedleggelsene (inkludert Wonder Woman-spillet og utvikleren Monolith Productions), sa han :

"De er faktisk et av de få studioene i paraplyen som har et spill som kommer i nær fremtid. De har et Lego-spill som kommer, jeg tror det er til neste år."

Han gikk imidlertid ikke dypere enn det, noe som betyr at vi bare kan spekulere i hva det handler om. Med tanke på at Warner eier utvikleren Traveller's Tales og for tiden er i ferd med å lansere DCU, ville det ikke være urimelig å tro at de ser dette som en god mulighet til å introdusere flere DC-helter til et yngre publikum - men det er ren gjetning fra vår side.

Hva tror og håper du vil bli tolket i Lego-form neste år?