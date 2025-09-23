Det selvflygende kameraet HOVERAir er "helt annerledes" enn en drone

HQ

Det finnes mange kameradroner på markedet i disse dager, som gjør det mulig å ta opp episke og slående videoopptak uten å måtte sette en fot på bakken. Disse enhetene fungerer ved at en pilot kontrollerer dronen og tar opptakene som de ønsker, men hva med de som er ute etter en mer autonom tilnærming?

Folkene på HOVERAir har kommet opp med en løsning, nemlig et selvflygende kamera som opererer uten pilot. Hvordan dette fungerer og hvordan det skiller seg fra dronekategorien, snakket vi nylig med CMO Ken Huang på IFA 2025 for å lære mer.

"Ja, så dette er et selvflygende kamera. Mange misforstår det som en drone, men det er noe helt annet. Det kan fly, det kan ta bilder, men enda viktigere er at det flyr av seg selv. Det betyr at du ikke trenger noen fjernkontroll. Bare klikk på en knapp, så letter den fra håndflaten din og følger deg automatisk, for så å lande tilbake på håndflaten din. Og denne krever ingen fjernkontroll, og den er fullt beskyttet.

"Det betyr at den er veldig intim, og den er også sammenleggbar. Så den er veldig bærbar, du kan putte den i lommen. Det endrer den tradisjonelle opplevelsen av en drone, der du føler at den er komplisert, tung å bære, farlig å fly rundt med, og at du trenger noen andre til å operere den for deg. Og alle disse tingene er endret. Det er derfor vi kaller det et selvflygende kamera i en ny kategori."

Huang snakker også om den store innovative ideen som dette produktet tilbyr, og forklarer: "Ja, hele kameraene, hele innovasjonen til merkevaren vår, kommer selvsagt fra et veldig enkelt spørsmål. Hva om et kamera blir en kameramann?

"Dilemmaet eller det ironiske med kameraet er at det ble oppfunnet for å fange øyeblikket. Men i det øyeblikket du tar ut kameraet, er du ute av øyeblikket. For du kan ikke lenger nyte å sykle, gå på ski eller gjøre hva du vil hvis du tar ut kameraet. Og selv i actionkamerabransjen, der du setter det på en hjelm eller på brystet, er du ikke i kameraet. Så det vi designer, er å hjelpe deg med å leve i øyeblikket og fange det øyeblikket håndfritt. Så det handler om at du er i kameraet fritt. Så du kan gjøre det du liker å gjøre, og så gi denne kameragreia til en kameramann.

"Det er filosofien og oppdraget til merket, som er å gi folk muligheten til å fange de største øyeblikkene i livet sitt håndfritt. Så alle innovasjonene våre er i tråd med det, og vi fortsetter å flytte grensene våre."

Se hele intervjuet med Huang nedenfor.